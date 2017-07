Incendio a Cologno Monzese, alta colonna di fumo sopra la Tangenziale Est di Milano | Foto

Incendio nel primo pomeriggio di lunedì 3 luglio in Corso Roma a Cologno Monzese, nel milanese. Le fiamme, divampate dal vano motore di un'auto parcheggiata sul ponte sulla Tangenziale Est di Milano, hanno distrutto tre automobili e un furgone.

Il rogo è divampato intorno alle 13.30 e presto ha coinvolto tre automobili parcheggiate nelle vicinanze, andate irrimediabilmente distrutte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con tre autobotti che hanno spento le fiamme. Attimi di terrore, anche perché sulla Tangenziale si vedeva un'alta colonna di fumo.

Solo danni materiali, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza non ci sarebbero né feriti né intossicati. Non è ancora chiara la causa che ha fatto divampare l'incendio, non è escluso che le fiamme si siano innescate a causa di un cortocircuito.