Si scambiano gli attrezzi da scasso di notte: sorpresi da due carabinieri fuori servizio

Ricettazione. È l'accusa a cui devono rispondere un cittadino albanese di 30 anni, pregiudicato, fermato nella notte tra giovedì e venerdì 9 giugno dai carabinieri a Cologno Monzese.

L'uomo — come riferito dalla compagnia di Sesto San Giovanni — è stato fermato da due militari liberi dal servizio mentre scambiava un borsone nel cuore della notte in un parcheggio con un altra persona scappata all'arrivo dei rinforzi. All'interno della sacca (nascosta in una Fiat Panda) sono stati trovati degli arnesi atti allo scasso. L'automobile, invece, è risultata rubata a novembre del 2016, anche l'auto del pregiudicato (una Fiat 500) è risultata rubata. Per il 30enne si sono aperte le porte del carcere di Monza, nelle prossime ore sarà giudicato dal tribunale.