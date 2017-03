L'assessore riceve presso i cimiteri del comune

A Cologno Monzese, nell'hinterland di Milano, l'assessore ai servizi demografici (e cimiteriali) riceverà i cittadini presso i cimiteri del comune. La decisione, più unica che rara, è stata presa da Simone Rosa, che ha deciso di istituire orari di ricevimento prefissati, a disposizione dei cittadini che hanno bisogno di esporre un problema o proporre una soluzione a qualcosa.

I ricevimenti al cimitero si aggiungeranno a quelli previsti presso il Municipio di Cologno. "I cimiteri vengono spesso visitati da anziani, e per costoro spostarsi fino in centro può essere un problema", spiega Simone Rosa in un comunicato: "Quindi mi metto a disposizione per ricevere direttamente sul posto suggerimenti, indicazioni, proposte e lamentele riguardanti le strutture cimiteriali".

L'assessore incontrerà quindi i colognesi nella fascia oraria dalle 15.30 alle 17: ogni primo giovedì del mese in via Dall'Acqua, presso il cimitero principale; ogni secondo giovedì del mese a San Maurizio al Lambro; infine ogni terzo giovedì del mese al cimitero di via Longarone.