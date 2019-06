Cologno, troppi pregiudicati al bar: sospesa la licenza per 15 giorni

Quindici giorni di sospensione della licenza per il bar Tom & Gerry di Cologno Monzese. Lo ha disposto il questore di Milano, Sergio Bracco, applicando l'articolo 100 del Testo unico di pubblica sicurezza (Tulps) che persegue i locali pubblici abituale ritrovo di soggetti per così dire "indesiderati", come i pregiudicati, così come i locali dove sono avvenuti "disordini".

La notifica è arrivata il 13 giugno al bar di via Svezia, ad opera dei carabinieri della tenenza di Cologno Monzese. Secondo quanto riferito dalla questura di via Fatebenefratelli, già in passato il bar era stato destinatario di un decreto di sospensione della licenza.