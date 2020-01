Cimitero di Cologno, ritrovata la carrozzina per disabili rubata: "Usata per scorrazzare"

"La carrozzina rubata prima di Natale è stata ritrovata e attualmente la cooperativa che gestisce i cimiteri, nonostante il mezzo non fosse in condizioni particolarmente disastrose, l'ha voluta mandare in assistenza dove sarà revisionata, rimessa nuovo e resa utilizzabile il prima possibile per tutti coloro che ne hanno necessità". Ad annunciarlo l'assessore ai Servizi cimiteriai del comune di Cologno Monzese, Simone Rosa.

"Sono ancora in corso le indagini fatte a seguito della denuncia per identificare i responsabili dell'atto ed assicurarli alla giustizia", continua l'assessore che lo scorso dicembre aveva lanciato un appello su Facebook dopo che la che la 'sedia a rotelle' elettrica a disposizione dei disabili nel cimitero di Cologno Monzese era sparita. Nei giorni scorsi alcuni operai di una cooperativa l'hanno ritrovata all'incrocio tra via Piemonte e viale Europa.

La carrozzina era stata introdotta per i visitatori del luogo di sepoltura che hanno problemi di deambulazione. "È già stata fatta la denuncia e all'ingresso ci sono delle telecamere", aveva sottolineato Rosa il mese scorso. L'ipotesi è che il veicolo sia stato rubato per scorrazzare in giro, forse da dei ragazzi.