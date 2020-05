Si ubriaca al party alcolico nel parco, poi aggredisce un agente della locale: arrestato

Prima ha preso parte a un 'party alcolico' al parco, poi ha aggredito uno degli agenti della polizia locale intervenuti per impedire l'assembramento. È successo a Cologno Monzese nei giorni scorsi.

La locale è accorsa nell'area verde, in via Ovidio, dopo la segnalazione della presenza di una 'festa a base di alcol', con una trentina di persone. La maggior parte dei partecipanti si è data alla fuga vedendo i vigili arrivare. Uno di quelli fermati, visibilmente ubriaco, ha rifiutato di fornire le proprie generalità, ha opposto resistenza mentre lo accompagnavano negli uffici per l'identificazione e una volta arrivato ha aggredito un agente durante una perquisizione.

Il poliziotto ha riportato ematomi ed escoriazioni. L'aggressore invece è stato arrestato per poi essere processato per direttissima con l'accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

