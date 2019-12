Cologno, rubata la carrozzina per disabili del cimitero. L'appello: "Riportatela indietro"

"A te che nella giornata di venerdì hai rubato la carrozzina elettrica nel cimitero capoluogo, mettiti una mano sulla coscienza e riportala indietro". Questo l'appello dell'assessore Simone Rosa dopo che la 'sedia a rotelle' elettrica a disposizione dei disabili nel camposato di Cologno Monzese è sparita nei giorni scorsi.

La carrozzina era stata introdotta per i visitatori del luogo di sepoltura che hanno problemi di deambulazione. Purtroppo era l'unica presente quindi al momento il servizio per facilitare lo spostamento di anziani e disabili non è più disponibile. "È già stata fatta la denuncia e all'ingresso ci sono delle telecamere - sottolinea l'assessore -. Spero comunque che chi ha commesso questo gesto abbia un rimorso di coscienza e restituisca il mezzo, perché ha fatto un grave torno a chi avendo problemi a muoversi lo usava per visitare la tomba dei propri cari".

La carrozzina rubata è di proprietà della società che gestisce il cimitero ed è stata introdotta per offrire un servizio ai visitatori più fragili del luogo di sepoltura adiacente alla metro della linea verde 'Cologno Centro'. Tanti i commenti indignati dei cittadini dopo che l'assessore ha comunicato il furto su Facebook. "Possibile che nessuno abbia visto. La usava sempre mia mamma che ha difficoltà a camminare...", scrive una donna. "Vergogna", commenta qualcun'altro. "Portala subito indietro e chiedi scusa", scrive un altro utente.