Cologno Monzese, degrado nell'isola pedonale del centro, i residenti: "Una vergogna"

Un edificio in evidente stato di abbandono circondato da transenne. Siamo nel pieno centro di Cologno Monzese, proprio dove inizia la zona pedonale da via Milano. A segnalare la situazione di degrado, che si protrae da decenni, diversi residenti della zona, che si chiedono anche come mai non si possa fare nulla per migliorare le condizioni della struttura.

"Ci passo tutti i giorni non sta proprio bene proprio nella zona pedonale", scrive un utente di Facebook su un gruppo locale. "E pensare che c'era sempre gente in quel bar, ci passavamo molti pomeriggi", commenta qualcun altro ricordando il passato del locale, dove un tempo i giovani colognesi si ritrovavano per mangiare un gelato e stare in compagnia. "In quella posizione così centrale, sistemato sarebbe bellissimo per la città", fa notare un'altra iscritta alla pagina. In molti, poi, fanno riferimento anche alla presunta presenza di topi all'interno dell'edificio.

(Edificio abbandonato a Cologno centro, foto Facebook/Sei Di Cologno Monzese Se)

Sentito da MilanoToday il comune di Cologno Monzese si è detto ben consapevole delle condizioni difficili in cui versa la struttura, l'edificio a due piani che affaccia da una parte su via Milano e dall'altra sull'area pedonale di piazza XI Febbraio. "Purtroppo però - ha dichiarato l'amministrazione locale -, si tratta di un immobile di proprietà privata. Il nostro obiettivo è riportare in condizione di decoro tutti gli edifici che versano in condizioni di degrado. Il nuovo Pgt prevede delle prescrizioni alle quali la proprietà dovrebbe attenersi. Un paio di anni fa, peraltro, avevamo sollecitato una pulizia esterna dell'intonaco ed era stata fatta. Ma al momento noi abbiamo le mani legate e non possiamo fare nulla. Un vero peccato soprattuto perché si tratta di una piazza di rappresentanza".

Perché qualcosa cambi pertanto dovrebbe essere il cittadino proprietario della palazzina a prendere l'iniziativa, decidendo di investire in interventi di ristrutturazione e recupero oppure vendendo a qualcuno che li faccia al suo posto. Nell'attesa che una delle due cose accada, però, lo stabile rimane nello stato di abbandono in cui ormai versa da 30 anni.