Incendio a Cologno in un condominio: intervengono i vigili del fuoco

Un grosso incendio è scoppiato sabato, a Cologno, in via 25 Aprile.

Dalle prime informazioni ha preso fuoco un tetto, per cause ancora da accertare. Sul posto si sono immediatamente recati i vigili del fuoco, con autoscale e autopompe. Il rogo è stato domato in qualche ora.

Le autorità hanno fatto evacuare lo stabile e tutti gli occupanti sono stati fatti uscire per permettere le verifiche di sicurezza. Non ci sarebbero, secondo le prime informazioni del 118 Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), nè persone ferite nè intossicate.

La strada è stata chiusa per agevolare le operazioni di soccorso.

Non è ancora nota la causa dell'incendio, se accidentale o dolosa.