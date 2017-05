I gemelli della baby gang massacrano e minacciano di morte la mamma: 'Lava schiava'

"Pulisci a terra schiava". Glielo urlavano ogni volta quando, dopo averla picchiata, sputavano a terra e devastavano l'appartamento alla ricerca di soldi o oggetti da vendere. Un inferno che andava avanti da marzo 2015, come ha rivelato la donna, una mamma italiana di trentanove anni, che all'inizio giustificava 'l'esuberanza' dei suoi aguzzini, i due figli gemelli di sedici anni. Fino all'inizio del 2016 quando, ormai stanca e rassegnata, si è rivolta ai carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni.

Lunedì pomeriggio, i militari hanno prelevato i due dalla loro abitazione nella periferia di Cologno Monzese (Milano) e li hanno portati in due diverse comunità per minori, in Lombardia e in Piemonte. Sono accusati di maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni aggravate. Erano arrivati a puntare contro la mamma un coltello: "Ti ammazziamo se non ci dai i soldi".

Una storia di violenza familiare terribile con una madre in balia dei propri figli e un padre - separato dalla donna - assente. I genitori, entrambi operai e incensurati, nel tempo hanno subito innumerevoli violenze e richieste di denaro da parte dei due adolescenti, forti del fatto di essere in due. La richiesta di soldi aveva cadenza quotidiana. Venti o dieci euro che poi venivano spesi in droga e alcol.

Tanti gli episodi raccontati dalla donna ai carabinieri. Spesso i figli mettevano in atto dei veri e propri rapimenti. Erano arrivati a rinchiudere la trentanovenne a chiave in una camera - o nel terrazzo - per poter rovistare la casa, mettendola soqquadro, alla ricerca di denaro.

Oltre ad essere studenti di una scuola superiore della zona, il curriculum del due 'vanta' già alcuni episodi di vandalismo finiti sui giornali locali. Per esempio, nel mese di gennaio, facevano parte della baby gang che aveva aggredito un agente della polizia locale di Monza, dopo aver molestato e importunato i passanti.