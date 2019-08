Agente della polizia locale parcheggia nel posto per disabili: la denuncia

"Complimenti alla persona che ha parcheggiato sul posto disabili, senza avere il tagliando, davanti a uno studio medico, e con indosso la divisa della polizia municipale". Con queste parole una cittadina di Cologno Monzese ha denunciato una vigilessa che nella mattinata di giovedì 29 agosto avebbe parcheggiato la propria auto personale nel posto riservato a persone portatrici di handicap in via Camillo Benso di Cavour, nel centro della cittadina a nord-est di Milano.

"Chi dovrebbe far rispettare le regole - continua la colognese - è il primo ad infrangerle. Vergogna. Speriamo che qualcuno possa prendere provvedimenti". Molti i commenti indignati degli utenti di Facebook, che hanno invitato a denunciare la cosa.

A rispondere alla segnalazione, pubblicata sul gruppo 'Sei di Cologno Monzese se...' anche l'assessore alla sicurezza di Cologno, Giuseppe di Bari, che ha assicurato: "Faccio immediatamente gli accertamenti. In caso di abusi confermati, prenderemo i giusti provvedimenti". Un altro utente, poi, ha commentato: "Io sono invalido e certe volte non posso parcheggiare, non aggiungo altro". La polizia locale di Cologno Monzese, interpellata da MilanoToday, ha detto di non sapere nulla dell'accaduto.