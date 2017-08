Centro Cologno Monzese / Piazza Castello

Scritte contro la Lega Nord a Cologno, Pase: «Atto grave, condannare senza se e senza ma»

Su un muro e su due colonne in pieno centro storico, tra via Cavallotti e piazza Castello sono apparse nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 agosto tre scritte, sul muro "Leghisti fascisti a testa in giù", sulle colonne "No sfratti" e "Leghisti stupratori"