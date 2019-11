Liliana Segre, sindaco della Lega le dà la cittadinanza onoraria

Una giunta a guida Lega dell'hinterland di Milano ha deciso di conferire la cittadinanza benemerita alla senatrice a vita Liliana Segre, oltre che alla memoria dello storico locale Giuseppe Severi. Succede a Cologno Monzese. Secondo quello che si legge nelle motivazioni, «la città non ha dimenticato la presenza della senatrice Segre, in particolare nelle nostre scuole, così come non ha dimenticato il lavoro storico costante e paziente di Severi».

«Nel primo caso - si legge - la efficace denuncia di un passato orrendo che non deve più ripetersi. Nel secondo la minuziosa ricostruzione della migliore tradizione del passato cittadino, che non deve andare perduta. E’ assolutamente evidente l’apporto dei nostri benemeriti di quest’anno allo sviluppo civile, sociale e culturale della città, ed è perciò che abbiamo voluto sottolineare questo convincimento con un gesto ufficiale».

«Ambedue i cittadini hanno, con il proprio costante impegno, contribuito allo sviluppo sociale di Cologno Monzese», ha commentato il sindaco della Lega di Cologno Monzese, Angelo Rocchi. Altrove, come per esempio a Sesto San Giovanni, giunte di centrodestra si sono invece rifiutate di conferirla. Intanto la senatrice a vita continua ad essere sotto tutela dopo le minacce ricevute sui social.