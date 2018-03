Fanno irruzione al supermercato con le pistole: un rapinatore arrestato, l'altro scappa

Rapina al Famila di Cologno Monzese nella serata di mercoledì 21 marzo. Due malviventi, con i cappucci in testa e le pistole in pugno, hanno fatto irruzione all'interno del supermercato. L'epilogo? Un malvivente in manette e uno in fuga, ricercato.

Tutto è accaduto intorno alle 19.30 quando i due sono entrati nel punto vendita e si sono diretti subito alle casse, seminando il panico tra i clienti. Minacciando i dipendenti, sono riusciti a farsi consegnare l'incasso e a fuggire via. Proprio mentre i balordi si allontanavano però qualcosa è andato storto.

Uno dei due rapinatori, un italiano di 51 anni, è stato raggiunto e fermato e poi arrestato dai carabinieri, poco dopo sopraggiunti sul posto. Il 51enne è stato accompagnato in carcere a Monza. Il secondo uomo invece sarebbe riuscito a fuggire. Indagini in corso.