Fanno esplodere un bancomat e lo razziano, quattro arresti

Fanno esplodere uno sportello bancomat e lo "ripuliscono" di 60 mila euro. Ma i carabinieri erano sulle tracce di uno di loro, e riescono ad arrestarli tutti. E' successo a Cologno Monzese, nella zona di viale Lombardia, ad una filiale dell'Ubi-Banco di Brescia.

Tutto inizia con il pedinamento di un 43enne di Cologno, con precedenti per droga, ad opera dei militari di Vimercate. Mentre lo seguono, i carabinieri assistono ad un incontro in un piazzale di via Perugino tra lui e due foggiani di 36 e 43 anni arrivati sul posto a bordo di un camper risultato intestato ad un altro pluripregiudicato.

Vista la stranezza dell'incontro, i carabinieri chiedono rinforzi. Nel frattempo il terzetto s'avvia ad alta velocità in camper verso viale Lombardia. Poco dopo un forte boato. Quando i carabinieri arrivano sul posto, vedono che uno sportello bancomat è appena esploso e i quattro prendere vie di fuga diverse: il 43enne inizialmente pedinato scappa a bordo di un'auto (risultata rubata poco prima) insieme ad un complice di 54 anni residente a Sesto; gli altri due salgono invece a bordo del camper con tre borse.

I militari intervengono e bloccano subito questi ultimi. All'interno delle borse, 60 mila euro appena trafugati dallo sportello bancomat. E poi, sempre nel camper, un esplosivo artigianale pronto ad essere utilizzato, radio portatili, vari telefono cellulari e 150 chiodi "azzoppamuli". Nel frattempo vengono bloccati anche i due in fuga a bordo dell'auto rubata. Tutti e quattro finiscono al carcere di Monza: rispondono di furto aggravato.