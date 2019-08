Guida ubriaco e con una patente falsificata: arrestato 40enne

Si è messo al volante dopo aver bevuto. Poi quando i carabinieri gli hanno intimato l'alt ha mostrato una patente falsa. L'episodio nella notte tra lunedì e martedì a Cologno Monzese, dove a finire in manette è stato un boliviano di 40 anni.

L'uomo - un senza fissa dimora, nullafacente e pregiudicato - è stato fermato dai militari in via Ovidio durante un servizio di pattugliamento mentre si trovava alla guida della sua Mini Cooper. Alla richiesta di mostrare i documenti ha esibito una patente peruviana e un permesso di soggiorno, entrambi visibilmente falsificati. Sottoposto all'acoltest, inoltre, è risultato positivo. Per questo il 40enne è stato arrestato con l'accusa di falsa dichiarazione d'identità a pubblico ufficiale, guida senza patente e in stato di ebbrezza. La sua auto, invece, è stata sequestrata.