Cologno, scoppia un incendio nelle cantine del condominio: sedici famiglie evacuate. Foto

Paura in una palazzina Aler di via Luigi Pirandello a Cologno Monzese (Milano): un incendio, scoppiato attorno dopo le 23 di sabato nelle cantine ha costretto i vigili del fuoco a evacuare sedici famiglie.

Tutto colpa del fumo denso che è salito in tutti gli appartamenti. Ci sono volute circa due ore di lavoro ai pompieri per domare il rogo e mettere in sicurezza il palazzo.

Sul posto sono complessivamente intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco, alcune pattuglie dei carabinieri e il personale del 118, anche se non risulta che ci siano residenti rimasti feriti né intossicati.