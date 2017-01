In oratorio con una pistola (finta) nascosta nella giacca: 16enne arrestato per rapina

È stato arrestato all'oratorio di Cologno Monzese. Quando i carabinieri lo hanno perquisito gli hanno trovato addosso una pistola (finta), forse la stessa con cui avrebbe minacciato un ragazzino di 14 anni lo scorso 9 gennaio. Per questo è scattato il fermo per indiziato di delitto con l'accusa di rapina. Protagonista del fatto un 15enne di origini romene, pregiudicato.

La violenza si è consumata lunedì 9 gennaio quando un ragazzino di 14 anni si è trovato una pistola puntata in faccia in via Fabio Filzi a Cologno Monzese. Il rapinatore lo ha minacciato e gli ha intimato di consegnargli lo smartphone, poi si è dileguato. I carabinieri hanno identificato il presunto autore della rapina grazie alla descrizione fornita dalla vittima. Un volto noto alle forze dell'ordine anche perché pochi giorni prima — come riferito dalla compagnia di Sesto — i genitori avevano denunciato il suo allontanamento da casa.

I militari lo hanno rintracciato nei giorni scorsi all'oratorio di via Tagliabue a Cologno Monzese durante un controllo di routine. Per lui sono scattate le manette. È stato accompagnato nel carcere Cesare Beccaria di Milano; venerdì mattina i giudici del tribunale Minorile hanno convalidato il fermo e disposto l'affidamento a una comunità del Varesotto.

Non solo. Per un ragazzino che era con lui in oratorio è scattata una denuncia per porto di strumenti atti a offendere: nascondeva un coltello a serramanico con una lama di 9 centimetri.