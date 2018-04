Rapina in banca a Cologno: quattro dipendenti "sequestrati", banditi in fuga con 59mila euro

Sarebbero entrati nel locale dopo aver forzato una porta blindata. Poi avrebbero tenuto i dipendenti sotto scacco per quasi un'ora. Quindi, avrebbero afferrato i soldi - tanti - e sarebbero fuggiti.

Rapina lunedì pomeriggio alla banca "Bcc Cernusco sul Naviglio" di Cologno Monzese. Poco dopo le 13.30, stando a quanto finora ricostruito dai carabinieri, due uomini - entrambi a volto coperto e armati di taglierino - sono riusciti a entrare nella filiale di viale Lombardia e a rubare circa novemila euro dalle casse.

Gli stessi malviventi a quel punto avrebbero bloccato i quattro dipendenti che erano in pausa pranzo e li avrebbero sequestrati per cinquanta minuti, in attesa della riapertura temporizzata del caveau. Passato il tempo necessario, i banditi avrebbero preso circa cinquantamila euro e poi sarebbero scappati.

Sul colpo indagano i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni. Sembra, stando ai primi accertamenti, che i rapinatori siano passati dal seminterrato, dove hanno forzato una porta blindata, sfruttando anche la momentanea chiusura della banca per la pausa.

A dicembre dello scorso anno, a poco più di un paio di chilometri dalla "Bcc", era avvenuta una seconda rapina. Due uomini, armati con una pistola e un kalashnikov, avevano assaltato le guardie giurate di un portavalori che stavano depositando i soldi alle Poste di via Pascoli, avevano sparato un colpo ad altezza uomo e avevano fatto perdere le proprie tracce con il bottino.

Decisamente peggio, invece, era andata ai tre rapinatori che lo scorso 27 marzo avevano fatto irruzione alla Bpm di piazzale Accursio a Milano. In quel caso i dipendenti della filiale erano stati chiusi in bagni, ma i malviventi alla fine si erano dovuti accontentare di poco più di duemila euro in monetine.