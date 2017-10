Rapina alle Poste di Cologno: ladri tentano il colpo, poi nella fuga incendiano due auto

Mattinata di paura a San Maurizio al Lambro, frazione di Cologno Monzese, teatro di una tentata rapina e di una successiva fuga con tanto di incidente e auto date alle fiamme.

Poco dopo le otto e trenta, una banda di tre malviventi - uno di loro era armato di pistola - ha fatto irruzione nell'ufficio postale e ha cercato di aprirsi la strada verso le casse. I tre hanno tentato di spaccare a colpi di martello il vetro antiproiettile che protegge gli sportelli, ma la barriera ha resistito tenendo al sicuro i dipendenti e i soldi.

Fallito il colpo, i ladri sono saliti in auto - una Mercedes 190 - e si sono allontanati. Arrivati in via Monteverdi, secondo le prime informazioni, i rapinatori hanno abbandonato la macchina e, probabilmente per cancellare ogni traccia, l'hanno bruciata, scappando poi su una seconda vettura.

La Mercedes in fiamme, però, ha a sua volta speronato un'altra macchina - una Punto - che ha finito la propria corsa contro il cancello di una villetta soltanto dopo aver attraversato la strada.

Il veicolo della banda è stato completamente distrutto dal fuoco, mentre i pompieri sono riusciti a salvare - almeno in parte - la Fiat.

In Posta e in via Monteverdi hanno lavorato a lungo i carabinieri di Sesto San Giovanni, che ora indagano per cercare di identificare i malviventi.