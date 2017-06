E' ai domiciliari ma si fa un selfie in piazza del Duomo: arrestato

Lo hanno scoperto grazie ad un selfie che l'uomo si è scattato nei pressi del Duomo di Milano e poi ha pubblicato sui social network. In realtà, però, il 52enne (residente a Cologno Monzese) doveva essere a casa, agli arresti domiciliari per un furto (con estorsione).

E non era la prima volta. In un'altra occasione i carabinieri, che si erano recati presso la sua abitazione per i normali controlli delle persone ai domiciliari, non lo avevano trovato. Quella volta era andato dall'ex moglie nonostante un divieto di avvicinamento.

Data la situazione e la "recidività", i carabinieri lo hanno ora arrestato.