Controllo antidroga a scuola, i carabinieri scoprono spacciatore 16enne

Servizio speciale di contrasto al consumo di stupefacenti a Cologno Monzese da parte dei carabinieri della stazione locale. Ad essere perlustrata è stata una scuola, l'Istituto Da Vinci, con l'ausilio delle unità cinofile. E' accaduto nella mattinata di mercoledì 12 aprile.

I ragazzi sono stati fatti uscire da varie aule e queste sono state perlustrate da cima a fondo. Su un davanzale è stata trovata della marijuana e i militari sono riusciti a risalire al proprietario, un ragazzo di 16 anni. In casa, nella cameretta, sono stati trovati 72 grammi di marijuana oltre a vario materiale per il confezionamento delle dosi. Il 16enne è stato denunciato per spaccio di droga e la marijuana è stata sequestrata.