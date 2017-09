A bordo di un Suv rubato non si ferma all'alt: bloccato

Non si è fermato all'alt dei carabinieri, durante un normale controllo stradale, e alla fine è stato bloccato dopo un inseguimento. E' successo a Cologno Monzese nel tardo pomeriggio di sabato 9 settembre.

L'uomo alla guida dell'auto è un albanese di 34 anni, irregolare in Italia e già noto alla giustizia. Era al volante di un Suv con targa svizzera. I carabinieri lo hanno inseguito: ad un certo punto il 34enne ha perso il controllo del Suv ed è finito fuori strada.

L'uomo ha tentato allora la fuga a piedi ma è stato raggiunto e bloccato in vicolo Adda. Il Suv è risultato rubato in provincia di Como qualche giorno prima (con targhe opportunamente cambiate) e, all'interno, c'erano arnesi per lo scasso. Il 34enne è stato quindi arrestato: risponde di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione (per l'automobile rubata) e possesso di grimaldelli. E' in carcere a Monza.