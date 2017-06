Fiammata da una bombola di gas, ragazzo di 23 anni ustionato al volto e al braccio: è grave

Un ragazzo di ventitré anni, operaio di una ditta edile, è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto venerdì pomeriggio in via Monte Grappa a Cologno Monzese.

Il giovane, secondo le prime ricostruzioni dei vigili del fuoco, aveva appena finito di lavorare - insieme ai colleghi - al rifacimento di una facciata interna di un condominio e stava posando alcuni attrezzi nel retro di un furgone.

Mentre sistemava i materiali nel mezzo, il ventitreenne è stato investito al volto e al braccio da una fiammata che si sarebbe originata da una bombola di gas presente proprio nel camioncino.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato il principio d’incendio, e i soccorritori del 118. Medicato sul posto, il giovane operaio è stato poi trasportato in codice rosso al San Raffaele di Milano. Le sue condizioni sono gravi: ha ustioni al volto e a un braccio, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Nel mini cantiere di via Monte Grappa sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Cologno e gli ispettori del lavoro dell’Ats. Resta ora da accertare se la bombola avesse una perdita o se la fiammata sia stata scatenata da un’imprudenza, magari da una sigaretta.